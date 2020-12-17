В России подписано соглашение о снижении цен на сахар и масло

Минсельхоз, Минпромторг, производители и торговые сети страны подписали соглашение о корректировке цен на сахар и масло.

Документ подписан, в том числе, с ключевыми производителями, на которых приходится более 90% рынка сахара и 85% рынка подсолнечного масла.

Соглашение предусматривает возможность расширения его участников. Цены должны снизиться в течение пяти дней со дня подписания документа, пишет "Коммерсант".

После этого килограмм сахара будет стоить в опте 36 руб., литр масла — 95 руб.

Среди других мер — увеличение посевных площадей по сахарной свекле. Так, должно быть засеяно чуть более 1 млн га, так как одной из причин случившегося коллапса стало сокращение посевных территорий в 2020 году. Также правительство планирует повышение вывозных пошлин на семена подсолнечника (повышенная ставка будет действовать до 30 июня 2021 года), может быть повышена ставка пошлины на вывоз подсолнечного масла.