15 Декабря 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Наталья Комарова (2019) | Фото: Накануне.RU

Озвучена тема нового прямого эфира губернатора Югры

Глава ХМАО Наталья Комарова проведёт прямо эфир с жителями округа. Темой разговора станет доступность и безопасность транспортных услуг, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

"Организация пассажирских перевозок, его территориальные особенности обязывают принимать решения комплексные, централизованные. В период пандемии особенно важен вопрос безопасности при осуществлении пассажирских перевозок. Исходя из ваших, уважаемые земляки, запросов, в пятницу, 18 декабря, в 9.30, наша встреча будет посвящена доступности и безопасности транспортных услуг", - отметила Комарова.

Модераторами прямого эфира станут блогер из Сургута Ульяна Ополева, руководитель сообщества "Взаимопомощь на дорогах БОРТ86" в "ВКонтакте" Андрей Субботин, онлайн-юрист из Нефтеюганска Антон Тарасов и представитель сообщества "ЧС Нефтеюганск" в "ВКонтакте" Наталья Терегулова. К эфиру присоединятся главы муниципальных образований, представители окружного департамента дорожного хозяйства и транспорта, организаций, осуществляющих пассажирские перевозки. Вопросы и предложения принимаются в комментариях к соответствующим постам, размещенным в социальных сетях.

Напомним, последний эфир был посвящён дистанционным проектам в сфере культуры, спорта, дополнительного образования. До этого в сентябре обсудили реализацию нацпроекта "Экология".

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Озвучена тема нового прямого эфира губернатора Югры

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Теги: прямой эфир, Наталья Комарова



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