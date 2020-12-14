14 Декабря 2020
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МС-21-300 с двигателями ПД-14. (2020) | Фото: пресс-служба корпорации &quot;Иркут&quot;

В сети появилось видео пробежек самолета с пермскими двигателями ПД-14

В сети появилось видео пробежек первого опытного образца самолета с пермскими двигателями ПД-14, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеоролик опубликовали в группе МС-21 "Магистральный Самолет XXI века" социальной сети "ВКонтакте".

Отметим, что ранее сообщалось, что производство самолетов МС-21 снова откладывается из-за санкций. Раньше предполагалось, что среднемагистральный самолет производства ОАК поступит в серийное производство до конца 2020-го. Теперь на это нет надежды. Более того: самолет до конца года не сможет пройти даже сертификацию в России.

Ожидается, что первые летные испытания лайнера с двигателями ПД-14 состоятся 17-18 декабря (или до конца года).

Недавно, кстати, корпорация "Иркут" отчиталась о сборке первого МС-21 с российскими двигателями ПД-14 вместо американских. Но до сертификации с ними еще очень далеко – самолет на этих силовых установках пока даже не летал.

Основным потенциальным эксплуатантом МС-21 может стать "Аэрофлот".

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В сети появилось видео пробежек самолета с пермскими двигателями ПД-14

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Теги: МС 21, ПД-14, магистральный самолет, двигатели, испытания



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