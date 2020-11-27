Сертификация самолета МС-21 откладывается на год

Производство самолетов МС-21 снова откладывается. И не из-за коронавируса, а из-за санкций. Раньше предполагалось, что среднемагистральный самолет производства ОАК поступит в серийное производство до конца 2020-го. Теперь на это нет надежды. Более того: самолет до конца года не сможет пройти даже сертификацию в России.

"Мы надеемся это [сертификацию в России] сделать до конца следующего года, исходя из всех тех вызовов, которые мы получили в текущем году. В первую очередь сдвижка вправо связана с тем, что были введены ограничения зарубежными властями в части работы предприятий по поставке компонентов и по ограничениям перелетов специалистов, которые участвовали в испытательных полетах и в наладке оборудования, которое используется для производства этого самолета", - заявил в интервью ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров.

Недавно, кстати, корпорация "Иркут" отчиталась о сборке первого МС-21 с российскими двигателями ПД-14 вместо американских. Но до сертификации с ними еще очень далеко – самолет на этих силовых установках пока даже не летал.

Основным потенциальным эксплуатантом МС-21 может стать "Аэрофлот".