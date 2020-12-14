14 Декабря 2020
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Армия и ВПК В России
ракета Ангара (2013) | Фото:fed.sibnovosti.ru

"Она летает, черт возьми!": Рогозин восхитился испытаниями ракеты "Ангара"

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин догоняет по эмоциональности реакций на испытательные пуски Илона Маска.
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В твиттере чиновник написал по поводу успешного старта ракеты-носителя "Ангара-А5": "Она летает, черт возьми!!!".

Стоит отметить, что этот пуск осуществлялся силами космических войск ВКС России, а не Роскосмоса. "Ангара" стартовала в 08:50 мск с пусковой установки площадки № 35 Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области. Как уточнили в ведомстве, все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения "Ангара-А5" прошли в штатном режиме.

Напомним, второй старт "Ангары" был отложен на несколько дней по техническим причинам, ее пришлось вернуть со стартового стола в монтажно-испытательный корпус. Ранее пуск планировался на 28 ноября. Всего в рамках летных испытаний планируется шесть пусков.

Первый испытательный пуск носителя "Ангара-1.2" состоялся 9 июля 2014 г. с космодрома Плесецк, носитель тяжелого класса "Ангара-5" впервые стартовал 23 декабря 2014 г.

В августе этого года стало известно о планах Роскосмоса по увеличению финансирования проекта "Ангара" и стартов ракеты с космодрома "Восточный". На эти цели до 2026 года планируется выделить 45,5 млрд руб., тогда, как ранее— 26,2 млрд руб. Кроме того, изготовление первой модернизированной ракеты "Ангара-А5М" будет стоить 6 млрд руб. Ее планируется создать в 2023–2024 годах.

Ранее в "Роскосмосе" заявили, что высокая стоимость ракеты "Ангара-А5" объясняется ее сборкой в двух городах - Москве и Омске, а также штучным изготовлением. Как сообщил представитель пресс-службы госкорпорации, на испытаниях "Ангара-А5" производится пока не серийно, а штучно. В серии цена приблизится к рыночной.

Ранее из документов Центра Хруничева стало известно, что одна ракета в настоящее время стоит 7 млрд руб. После переноса производства в Омск ее стоимость снизится до 4 миллиардов. Но даже после этого "Ангара" будет в 1,5 раза дороже "Протона-М", который ей предстоит заменить.

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"Она летает, черт возьми!": Рогозин восхитился испытаниями ракеты "Ангара"

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Теги: дмитрий рогозин, ангара, тяжелая ракета



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