ВКС России провели второй испытательный пуск тяжелой ракеты "Ангара-А5"

ВКС России в понедельник провели второй испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Плесецк, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Пуск осуществлен космическими войсками. Ракета была нагружена габаритно-массовым макетом.

Ракета стартовала в 08:50 мск с пусковой установки площадки № 35 Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области. Как уточнили в ведомстве, все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения "Ангара-А5" прошли в штатном режиме, передает ТАСС.

Напомним, второй старт "Ангары" был отложен на несколько дней по техническим причинам, ее пришлось вернуть со стартового стола в монтажно-испытательный корпус. Ранее пуск планировался на 28 ноября. Всего в рамках летных испытаний планируется шесть пусков.

Первый испытательный пуск носителя "Ангара-1.2" состоялся 9 июля 2014 г. с космодрома Плесецк, носитель тяжелого класса "Ангара-5" впервые стартовал 23 декабря 2014 г.