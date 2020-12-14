Уральский боец Иван Штырков проиграл обидчику Емельяненко

Уральский боец Иван Штырков потерпел поражение в бою с Магомедом Исмаиловым. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе клуба "Архангел Михаил", который представляет Иван.

Трехраундовый поединок стал главным событием турнира ACA 115, который прошел в воскресенье на "ВТБ-Арене" в Москве.

Бой закончился единогласным решением судей в пользу Исмаилова. Счет на их записках был таким: 29:28, 30:27, 30:27.

После объявления победителя Штырков поблагодарил свою семью, Русскую Медную Компанию, ее главу Игоря Алтушкина и Академию единоборств РМК.

"Также спасибо всем тем, кто ждет моих поражений – вы меня мотивируете расти над собой", - заявил боец.

Стоит отметить, что для Ивана Штыркова этот проигрыш стал вторым в карьере. Первый раз он уступил ровно год назад, в схватке со швейцарцем Ясубеем Эномото попавшись на удушающий прием.

Что касается Магомеда Исмаилова, летом этого года он дебютировал в тяжелом весе и техническим нокаутом одержал победу над знаменитым Александром Емельяненко.