Уральский боец Иван Штырков сразится с обидчиком Александра Емельяненко

Уральский боец ММА Иван Штырков (17-1-1) зимой проведет поединок против Магомеда Исмаилова (16-2-1). Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе клуба "Архангел Михаил", который представляет Иван.

Их встреча в клетке станет главным событием вечера на турнире АСА 114, который состоится 12 декабря в Санкт-Петербурге. Бой Штырков vs Исмаилов пройдет в категории 93 кг.

Стоит отметить, что ранее Исмаилов выступал в среднем весе, а Штырков – в полутяжелом. В декабре прошлого года Иван впервые попробовал спуститься в 84 кг, но опыт оказался неудачным: боец не смог восстановиться после весогонки и потерпел поражение. После этого уже Магомед дебютировал в тяжелом весе и техническим нокаутом одержал победу над знаменитым Александром Емельяненко в июле этого года.

Напомним, прошлой зимой Штырков проиграл швейцарцу Ясубею Эномото, попавшись на удушающий прием. Это поражение стало для Ивана первым в карьере.