11 Декабря 2020
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Владимир Путин (2020) | Фото: kremlin.ru

Число аккредитованных на пресс-конференцию Путина журналистов значительно снизилось

В этом году для участия в ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая состоится 17 декабря в 12.00, аккредитованы 774 журналиста, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.
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Это почти в 2,5 раза меньше, чем в прошлом году - тогда конференция поставила рекорд по числу аккредитованных журналистов - их было 1895 человек. Годом ранее аккредитацию получили 1702 журналиста, в 2017 г. эта цифра составляла 1640 человек.

На первую пресс-конференцию Путина в 2001 году были аккредитованы более 500 журналистов, в 2002 и 2003 годах - свыше 700, в 2004 году - около 750, в 2007 году - 1132, в 2008 году - 1364, в 2013 - 1327, в 2014 - 1259, в 2015 - 1390.

В этом году список разделен на группы по федеральным округам. Это связано с изменением организации пресс-конференции в связи с пандемией коронавируса. Представители иностранных и российских федеральных СМИ будут находиться в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве, а региональные корреспонденты - работать на площадках в федеральных округах.

Отметим, что участие в конференции примет и наш корреспондент - Михаил Лукашкин.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что пресс-конференция "в силу понятных причин" пройдет в этом году в необычном формате. Возможности общения журналистов с президентом ограничены не будут, уточнил он. По его словам, к пресс-конференции будут добавлены элементы прямой линии.

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Число аккредитованных на пресс-конференцию Путина журналистов значительно снизилось

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Теги: пресс-конференция, владимир путин, аккредитация



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