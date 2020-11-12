Песков: Пресс-конференция Путина пройдет в необычном формате

В Кремле уже готовятся к большой пресс-конференции Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он уточнил, что "в силу понятных причин это будет необычный формат". Возможности общения журналистов с президентом ограничены не будут, уточнил Песков.

По его словам, к пресс-конференции будут добавлены элементы прямой линии, пишет "Интерфакс".

Ранее Песков заявлял, что большая пресс-конференция президента России Владимира Путина в этом году отменена не будет, она состоится во второй половине декабря.

Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным в этом году не состоялась. По словам Пескова, "образно можно сказать, что прямую линию президент ведет несколько последних месяцев", общаясь с руководителями регионов, с разными коллективами.