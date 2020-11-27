27 Ноября 2020
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Политика В России
Владимир Путин, пресс-конференция (2017) | Фото: Россия 1

Кремль назвал дату пресс-конференции Путина

Ежегодная пресс-конференция президента России состоится 17 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

Там уточнили, что из-за сложной эпидемической обстановки мероприятие пройдет в режиме видеоконференции. Владимир Путин выйдет на связь из своей резиденции в Ново-Огарево.

Представители СМИ будут работать в зале Центра Международной Торговли. Аккредитация начнется 29 ноября.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что пресс-конференция "в силу понятных причин" пройдет в этом году в необычном формате. Возможности общения журналистов с президентом ограничены не будут, уточнил он. По его словам, к пресс-конференции будут добавлены элементы прямой линии.

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Кремль назвал дату пресс-конференции Путина

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Теги: пресс-конференция, владимир путин



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