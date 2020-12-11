Суд оставил под арестом замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области

Челябинский областной суд оставил под арестом до 1 марта 2021 года замминистра строительства и инфраструктуры области Татьяну Антонову, обвиняемую в превышении должностных полномочий и получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного суда.

Постановление районного суда обжаловал адвокат обвиняемой. Он просил назначить ей домашний арест или залог в размере 1 млн руб.

По версии следствия, Татьяна Антонова получила деньги от заместителя гендиректора фирмы за обеспечение оплаты за исполнение договорных обязательств по муниципальным контрактам. Кроме того, как считает следствие, должностные лица минстроя и ОГКУ "Челябоблинвестстрой" оплатили невыполненные работы на объекте и оборудование, которое не было поставлено. Бюджету причинен ущерб на сумму 65 млн руб.