В октябре зафиксирована рекордная за последние 15 лет смертность
В октябре смертность в России выросла на 30% по сравнению с октябрем прошлого года и стала рекордной за месяц с 2006 года, следует из опубликованных данных Росстата.
В октябре умерли 205,5 тыс. человек. Последний раз больше было в январе 2006 года, когда умерли 209 тыс. А уже в ноябре смертность будет рекордной после 1945 года.
Прогноз Накануне.RU месячной давности, основанный только на оперативных данных о смертности от коронавируса, оказался почти верным. В октябре мы ожидали роста смертности на 50-60 тыс. году к году. По данным Росстата, рост составил 48 тыс.
В структуре роста смертности почти половину - 47% - заняли все смерти с коронавирусом, включая те, когда он не был основной причиной и никаким образом не повлиял на наступление смерти (из всех смертей с коронавирусом таких смертей почти треть, их доля почти постоянна от месяца к месяцу.) В прошлые месяцы доля смертей с вирусом в общем росте смертности колебалась от 31% в августе до 68% в мае. В целом за май-октябрь смерти с коронавирусом дали 45% общего роста смертности, то есть смертность выросла более чем в два раза больше, чем если бы она выросла только из-за вируса. Это остро ставит два вопроса: не скрывают ли власти смертность от коронавируса и, если нет, почему других смертей еще больше, чем смертей от вируса?
Как и в предыдущие месяцы, оперативные данные о смертях от коронавируса составили менее половины всех смертей с этой инфекцией, причем этот процент снижается третий месяц подряд и упал уже до 33%. Иными словами, общее число смертей с коронавирусом уже в 3 раза превысило оперативные данные, которые отражают только наполовину даже смерти от коронавируса как основной причины смерти. Интересно, что по этим показателям октябрь почти повторил май. То есть чем напряженнее ситуация с коронавирусом, тем меньшую долю реальных смертей отражают оперативные данные. В июле-августе, к примеру, они были максимально приближены к окончательным, "закрывая" около 80% смертей от вируса как основной причины смерти и почти половину всех смертей с вирусом.
Исходя из этого, можно предположить, что в ноябре оперативные данные отобразят еще меньшую долю реальных смертей от коронавируса. Правда, к общему росту смертности это может и не относиться, так как сильной связи с оперативными данными не прослеживается. Проще говоря, из того, что в ноябре смертность от вируса по оперативным данным выросла на 66%, не следует, что общий рост смертности увеличится так же. Ясно лишь то, что общая смертность существенно вырастет, то есть связь только качественная.
Также интересно, что не видно явной связи между числом смертей с коронавирусом и общим ростом смертности. Например, в июне и июле число первых снижалось, а общий рост смертности увеличивался. В сентябре число первых выросло на 31%, а общий рост - на 130%. В октябре, наоборот, на целых 130% и всего на 51% соответственно. С чем это связано, непонятно. Это указывает на то, что власти могут и не скрывать реальное число смертей от коронавируса, но для этого требуется дополнительное исследование, которое сейчас выполняет Накануне.RU..
Общий рост смертности в октябре был наибольшим в следующих регионах:
Чукотский АО - 66%,
Алтайский край - 62%,
Самарская область - 61%,
Удмуртская Республика - 59%
Омская область - 55%,
Липецкая область - 55%,
Оренбургская область - 55%,
Челябинская область - 53%,
Кемеровская область - 51%.
Число смертей с коронавирусом в октябре было наибольшим в следующих регионах:
Москва - 3573,
Московская область - 1581,
Санкт-Петербург - 1578,
Челябинская область - 1005,
Алтайский край - 892,
Ростовская область - 843,
Кемеровская область - 769,
Свердловская область - 699.
По отношению к численности населения в октябре было больше всего смертей в таких регионах (на 1 млн жителей):
Алтайский край - 386,
Кемеровская область - 323,
Удмуртская Республика - 310,
Санкт-Петербург - 292,
Челябинская область - 291,
Москва - 281,
Пензенская область - 261,
Воронежская область - 248,
Республика Калмыкия -239,
Ульяновская область - 232,
Саратовская область - 230,
Кировская область - 228.
Самые благополучные регионы по смертности от коронавируса в октябре по отношению к численности населения (на 1 млн жителей):
Hенецкий АО - 0,
Чукотский АО - 0,
Республика Башкортостан - 2,
Чеченская Республика - 7,
Рязанская область - 8,
Ленинградская область - 8,
Республика Северная Осетия - 9.
Любопытно, что почти во всех этих регионах большой рост смертности в целом - выше общероссийского, хотя и он составил огромные 30%. Это снова поднимает тот же вопрос: скрывают ли власти коронавирусную статистику или же борьба с коронавирусом (или что-то иное) опаснее самого вируса? Мы постараемся ответить на него в ближайшие дни.