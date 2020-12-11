В октябре зафиксирована рекордная за последние 15 лет смертность

В октябре смертность в России выросла на 30% по сравнению с октябрем прошлого года и стала рекордной за месяц с 2006 года, следует из опубликованных данных Росстата.

В октябре умерли 205,5 тыс. человек. Последний раз больше было в январе 2006 года, когда умерли 209 тыс. А уже в ноябре смертность будет рекордной после 1945 года.

Прогноз Накануне.RU месячной давности, основанный только на оперативных данных о смертности от коронавируса, оказался почти верным. В октябре мы ожидали роста смертности на 50-60 тыс. году к году. По данным Росстата, рост составил 48 тыс.

В структуре роста смертности почти половину - 47% - заняли все смерти с коронавирусом, включая те, когда он не был основной причиной и никаким образом не повлиял на наступление смерти (из всех смертей с коронавирусом таких смертей почти треть, их доля почти постоянна от месяца к месяцу.) В прошлые месяцы доля смертей с вирусом в общем росте смертности колебалась от 31% в августе до 68% в мае. В целом за май-октябрь смерти с коронавирусом дали 45% общего роста смертности, то есть смертность выросла более чем в два раза больше, чем если бы она выросла только из-за вируса . Это остро ставит два вопроса: не скрывают ли власти смертность от коронавируса и, если нет, почему других смертей еще больше, чем смертей от вируса?

Как и в предыдущие месяцы, оперативные данные о смертях от коронавируса составили менее половины всех смертей с этой инфекцией, причем этот процент снижается третий месяц подряд и упал уже до 33%. Иными словами, общее число смертей с коронавирусом уже в 3 раза превысило оперативные данные, которые отражают только наполовину даже смерти от коронавируса как основной причины смерти. Интересно, что по этим показателям октябрь почти повторил май. То есть чем напряженнее ситуация с коронавирусом, тем меньшую долю реальных смертей отражают оперативные данные . В июле-августе, к примеру, они были максимально приближены к окончательным, "закрывая" около 80% смертей от вируса как основной причины смерти и почти половину всех смертей с вирусом.

Исходя из этого, можно предположить, что в ноябре оперативные данные отобразят еще меньшую долю реальных смертей от коронавируса. Правда, к общему росту смертности это может и не относиться, так как сильной связи с оперативными данными не прослеживается. Проще говоря, из того, что в ноябре смертность от вируса по оперативным данным выросла на 66%, не следует, что общий рост смертности увеличится так же. Ясно лишь то, что общая смертность существенно вырастет, то есть связь только качественная.

Также интересно, что не видно явной связи между числом смертей с коронавирусом и общим ростом смертности . Например, в июне и июле число первых снижалось, а общий рост смертности увеличивался. В сентябре число первых выросло на 31%, а общий рост - на 130%. В октябре, наоборот, на целых 130% и всего на 51% соответственно. С чем это связано, непонятно. Это указывает на то, что власти могут и не скрывать реальное число смертей от коронавируса, но для этого требуется дополнительное исследование, которое сейчас выполняет Накануне.RU..

Общий рост смертности в октябре был наибольшим в следующих регионах:

Чукотский АО - 66%,

Алтайский край - 62%,

Самарская область - 61%,

Удмуртская Республика - 59%

Омская область - 55%,

Липецкая область - 55%,

Оренбургская область - 55%,

Челябинская область - 53%,

Кемеровская область - 51%.

Число смертей с коронавирусом в октябре было наибольшим в следующих регионах:

Москва - 3573,

Московская область - 1581,

Санкт-Петербург - 1578,

Челябинская область - 1005,

Алтайский край - 892,

Ростовская область - 843,

Кемеровская область - 769,

Свердловская область - 699.

По отношению к численности населения в октябре было больше всего смертей в таких регионах (на 1 млн жителей):

Алтайский край - 386,

Кемеровская область - 323,

Удмуртская Республика - 310,

Санкт-Петербург - 292,

Челябинская область - 291,

Москва - 281,

Пензенская область - 261,

Воронежская область - 248,

Республика Калмыкия -239,

Ульяновская область - 232,

Саратовская область - 230,

Кировская область - 228.

Самые благополучные регионы по смертности от коронавируса в октябре по отношению к численности населения (на 1 млн жителей):

Hенецкий АО - 0,

Чукотский АО - 0,

Республика Башкортостан - 2,

Чеченская Республика - 7,

Рязанская область - 8,

Ленинградская область - 8,

Республика Северная Осетия - 9.

Любопытно, что почти во всех этих регионах большой рост смертности в целом - выше общероссийского, хотя и он составил огромные 30%. Это снова поднимает тот же вопрос: скрывают ли власти коронавирусную статистику или же борьба с коронавирусом (или что-то иное) опаснее самого вируса? Мы постараемся ответить на него в ближайшие дни.