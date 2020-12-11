В РФ зафиксировали новый суточный рекорд смертности от COVID-19

За последние сутки в России выявлено 28 585 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб.

В Москве выявлено 7215 новых инфицированных, в Петербурге - 3 779.

За это же время 613 летальных исходов – это наибольшее количество с начала пандемии. Полностью выздоровел 26 171 человек.

За весь период в России от коронавируса скончалось 45 893 человека. Выздоровело 2 059 840 человек.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 2 597 711 заболевших коронавирусом.