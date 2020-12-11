11 Декабря 2020
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Политика За рубежом
лазерное оружие спутник (2012) | Фото:

В Иране заявили, что убийство ученого Фахризаде совершено оружием НАТО

Оружие, использованное для убийства иранского ученого Мохсена Фахризаде, принадлежит силам НАТО. Об этом заявил секретарь Ассамблеи по определению государственной целесообразности Ирана Мохсен Резаи.

Данный факт подтвержден в докладе, представленном начальником Генерального штаба вооруженных сил Ирана генерал-майором Мохаммедом Хосейном Багери.

Отмечается, что террористические организации неоднократно пытались убить Фахризаде, и на этот раз с помощью лазерного и интеллектуального оружия, управляемого спутником, им удалось провести операцию, пишет Regnum.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф ранее заявил об израильском следе в убийстве. Как сообщил телеканал Al-Alam, оружие израильского производства контролировали при помощи спутника.

Покушение на ученого-физика, которого называют руководителем ядерной программы Ирана, произошло 27 ноября в районе города Дамовенд провинции Тегеран. Фахризаде был ранен и позже умер в больнице.

Как стало известно, иранская разведка получала информацию, что на Фахризаде готовится покушение, которое "может произойти именно в том месте, где это случилось".

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В Иране заявили, что убийство ученого Фахризаде совершено оружием НАТО

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Теги: Иран, Мохсен Фахризаде, оружие, спутник



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