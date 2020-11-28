Иран заявил об израильском следе в убийстве ученого-ядерщика

Тегеран призвал мировое сообщество осудить акт терроризма - убийство известного ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде.

Как заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, убийство ученого - "трусость с серьезным указанием на причастность Израиля, которая говорит об отчаянной воинственности преступников". Об этом сообщает ТАСС.

Покушение на ученого-физика произошло в пятницу в районе города Дамовенд провинции Тегеран. Фахризаде был ранен и позже умер в больнице.