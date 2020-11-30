30 Ноября 2020
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Политика За рубежом
коллаж, сценарии 2018 года, Иран, ядерная программа (2017) | Фото: Накануне.RU

Иран ответит на убийство ядерщика выработкой оружейного урана

Парламент Ирана рассматривает закон, позволяющий атомной индустрии страны увеличить уровень обогащения урана до 20% и выше, то есть фактически получить оружейный уран.

Сейчас по соглашению с группой государств Иран имеет право обогащать его на 3,67%. Тегеран ранее уже повысил уровень обогащения в знак протеста против пакета американских санкций, но тогда повышение оказалось незначительным - до 4%.

Как передаёт Infox, теперь исламская республика может задействовать центрифуги для обогащения урана IR-2M в Натанзе и установить центрифуги IR-6 на объекте в Фордо. При этом ядерная сделка разрешает использование центрифуг первого поколения IR-1. Не исключено и восстановление ранее остановленного реактора в Араке. И построить еще несколько аналогичных объектов. Нынешнее соглашение предполагает перепроектирование этих ректоров так, чтобы на них не было возможным производить оружейный плутоний.

Обсуждения такого шага начались вскоре после убийства неизвестными учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде, которого называют куратором ядерной программы Тегерана.

Напомним, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что вооружённого конфликта в ответ на гибель учёного всё-таки не последует.

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Иран ответит на убийство ядерщика выработкой оружейного урана

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Теги: Иран, Мохсен



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