10 Декабря 2020
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Общество В России Москва
ребенок, малыш, новорожденный (2016) | Фото: gorodberdsk.ru

В Москве полицейские приняли роды у пассажирки метро на станции "Электрозаводская"

В Москве полицейские помогли принять роды женщине. Появление ребенка на свет произошло на станции "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии.

Старший сержант Алеся Полякова и прапорщик Алексей Орлов находились на посту, когда около семи часов вечера при обходе станции увидели беременную женщину, которой стало плохо – при сходе с эскалатора она начала опускаться на пол.

29-летняя москвичка находилась на последних сроках беременности. Ей вызвали "скорую помощь", однако роды уже начались.

"Понимая, что женщине требуется срочная помощь, старший сержант полиции Алеся Полякова, не растерявшись, помогла появиться младенцу на свет, слаженно и быстро, сделав все необходимое, чтобы новорожденный малыш и мама не пострадали. До приезда медиков, полицейские обернули младенца в специальную теплоизолирующую фольгу во избежание обморожения", - сообщили в пресс-центре МВД России.

Врачи, приехавшие на место счастливого происшествия, отметили, что полицейские оказали помощь своевременно и квалифицировано. Сейчас мама и ребенок доставлены в родильный дом.

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В Москве полицейские приняли роды у пассажирки метро на станции "Электрозаводская"

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Теги: метро, беременность и роды, полицейские



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