10 Декабря 2020
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Политика В России
единая россия, банер, логотип (2020) | Фото: https://vk.com/wall180881822_78159?z=photo180881822_457282544%2Fwall180881822_78159

СМИ: в Кремле допустили, что у "Единой России" не будет конституционного большинства в новой Госдуме

В Администрации президента готовы к сценарию, при котором "Единая Россия" после выборов 2021 года не получит в Госдуме конституционного большинства.

Так, глава управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев исходит из того, что при текущих раскладах партия может рассчитывать на 250 мандатов из 450 мандатов. Как полагают в администрации, при необходимости конституционное большинство будет достигаться путем коалиции с другими партиями.

Согласно прогнозу, при нынешних рейтингах список ЕР может получить чуть более 40% голосов — это около 90 из 225 списочных мест в Думе, сообщает "Коммерсант".

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенному с 23 по 29 ноября, рейтинг ЕР составляет 29,9% от всех опрошенных, хотя с 2006 года не опускался ниже 30%.

Как сообщалось, Партия "Единая Россия" закончила прием заявок на кадровый конкурс "Политстартап".

Основная часть участников будет отобрана после анализа анкет, в которых они должны были рассказать о своей волонтерской деятельности, так как партия ищет "эмпатичных" кандидатов.

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СМИ: в Кремле допустили, что у "Единой России" не будет конституционного большинства в новой Госдуме

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Теги: Единая Россия, Госдума, выборы



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