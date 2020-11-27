СМИ: единороссы ищут кандидатов в Госдуму среди однопартийцев

Партия "Единая Россия" закончила прием заявок на кадровый конкурс "Политстартап".

Основная часть участников будет отобрана после анализа анкет, в которых они должны были рассказать о своей волонтерской деятельности, так как партия ищет "эмпатичных" кандидатов.

Самому пожилому участнику конкурса 76 лет, самому молодому — 21 год, а средний возраст колеблется в пределах 35 лет.

Особым преимуществом будут рекомендации высокопоставленных единороссов, имеющих даже больший вес, чем победа в курируемом Администрацией президента конкурсе "Лидеры России. Политика". Участники проектов сообщили, что хотят подтвердить свое лидерство и готовы участвовать в выборах в 2021 году.

По словам экспертов, проекты конкурируют, но не один не гарантирует депутатское кресло.

Для ряда политиков победа в конкурсе станет дополнительным аргументом в продвижении к депутатскому креслу, пишет "Коммерсант".

Ранее сообщалось о том, что партия "Яблоко" до Нового года откроет учебу в федеральной школе, в которой будут готовить молодых политиков.

Набор первого потока начнется уже на этой неделе и продлится до 6 декабря. Поступить в школу могут люди демократических взглядов от 18 до 30 лет, поддерживающие политику "Яблока", даже если они участвуют в других демократических движениях — например, сторонники Алексея Навального.