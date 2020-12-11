СМИ: политологи и социологи верят в победу "Единой России" на выборах в Госдуму

Эксперты обсудили результаты социологических исследований ФоРГО, ВЦИОМа и ИНСОМАРа, посвященных перспективам "Единой России" на выборах в Госдуму в 2021 году.

В Администрации президента не исключают, что партия может и не взять самостоятельно 300 мест, необходимые для конституционного большинства. Однако эксперты уверены в обратном.

Как сообщил главный технолог думской кампании "Единой России" Константин Костин, "конституционное большинство возможно". По его словам, на думских выборах явка составит примерно 50%, что позволит ЕР при текущих рейтингах набрать более 40%.

При этом Костин отмечает, что проблемой ЕР станет то, что ее будут атаковать все остальные партии.

Опросы ВЦИОМа показывают, что в качестве промахов партии респонденты отмечали пенсионную реформу, коррупцию и неспособность бороться с бедностью. Достижениями же россияне считают стабильность, материнский капитал, детские пособия, помощь многодетным и мир.

Как считает политолог Алексей Макаркин, при инерционном развитии событий "Единая Россия" конституционное большинство получит. Однако он считает, что есть факторы, которые сейчас трудно прогнозировать: пандемия, ее экономические последствия и эффективность вакцинации, пишет "Коммерсант".

Напомним, в Администрации президента готовы к сценарию, при котором "Единая Россия" после выборов 2021 года не получит в Госдуме конституционного большинства.

Так, глава управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев исходит из того, что при текущих раскладах партия может рассчитывать на 250 мандатов из 450 мандатов. Как полагают в администрации, при необходимости конституционное большинство будет достигаться путем коалиции с другими партиями.