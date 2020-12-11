СМИ: политологи и социологи верят в победу "Единой России" на выборах в Госдуму

11 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
коллаж, пенсионер (2020) | Фото: Накануне.RU

СМИ: политологи и социологи верят в победу "Единой России" на выборах в Госдуму

Эксперты обсудили результаты социологических исследований ФоРГО, ВЦИОМа и ИНСОМАРа, посвященных перспективам "Единой России" на выборах в Госдуму в 2021 году.

В Администрации президента не исключают, что партия может и не взять самостоятельно 300 мест, необходимые для конституционного большинства. Однако эксперты уверены в обратном.

Как сообщил главный технолог думской кампании "Единой России" Константин Костин, "конституционное большинство возможно". По его словам, на думских выборах явка составит примерно 50%, что позволит ЕР при текущих рейтингах набрать более 40%.

При этом Костин отмечает, что проблемой ЕР станет то, что ее будут атаковать все остальные партии.

Опросы ВЦИОМа показывают, что в качестве промахов партии респонденты отмечали пенсионную реформу, коррупцию и неспособность бороться с бедностью. Достижениями же россияне считают стабильность, материнский капитал, детские пособия, помощь многодетным и мир.

Как считает политолог Алексей Макаркин, при инерционном развитии событий "Единая Россия" конституционное большинство получит. Однако он считает, что есть факторы, которые сейчас трудно прогнозировать: пандемия, ее экономические последствия и эффективность вакцинации, пишет "Коммерсант".

Напомним, в Администрации президента готовы к сценарию, при котором "Единая Россия" после выборов 2021 года не получит в Госдуме конституционного большинства.

Так, глава управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев исходит из того, что при текущих раскладах партия может рассчитывать на 250 мандатов из 450 мандатов. Как полагают в администрации, при необходимости конституционное большинство будет достигаться путем коалиции с другими партиями.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СМИ: политологи и социологи верят в победу "Единой России" на выборах в Госдуму

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Единая Россия, Госдума, выборы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.12.2020 05:13 Мск В Кремле допустили, что у "ЕР" не будет конституционного большинства в Госдуме
Ранее 27.11.2020 05:06 Мск СМИ: единороссы ищут кандидатов в Госдуму среди однопартийцев

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети