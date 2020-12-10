Попова считает адекватными меры по противодействию COVID-19 в Петербурге

Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела встречу в Санкт-Петербурге с губернатором Александром Бегловым, в ходе которой назвала адекватными принимаемые для сдерживания роста заболеваемости коронавирусом меры.

"Главное, чтобы принятые решения четко соблюдались и контроль за ними был неукоснительным",— сказала глава Роспотребнадзора. Она отметила, что уже вторую неделю уровень заболеваемости в городе стабилизирован, говорится на сайте Смольного.

Ранее стало известно, что десятки кафе и баров в Санкт-Петербурге выступили против решения местных властей приостановить работу заведений общепита в новогодние праздники. Весь список подобных заведений появился на странице проекта "Карта сопротивления".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил протесты петербургских рестораторов против закрытия из-за распространения коронавируса.