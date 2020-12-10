10 Декабря 2020
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Политика СЗФО Санкт-Петербург
попова анна юрьевна руководитель федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (2018) | Фото: Накануне.ru

Попова считает адекватными меры по противодействию COVID-19 в Петербурге

Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела встречу в Санкт-Петербурге с губернатором Александром Бегловым, в ходе которой назвала адекватными принимаемые для сдерживания роста заболеваемости коронавирусом меры.

"Главное, чтобы принятые решения четко соблюдались и контроль за ними был неукоснительным",— сказала глава Роспотребнадзора. Она отметила, что уже вторую неделю уровень заболеваемости в городе стабилизирован, говорится на сайте Смольного.

Ранее стало известно, что десятки кафе и баров в Санкт-Петербурге выступили против решения местных властей приостановить работу заведений общепита в новогодние праздники. Весь список подобных заведений появился на странице проекта "Карта сопротивления".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил протесты петербургских рестораторов против закрытия из-за распространения коронавируса.

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Попова считает адекватными меры по противодействию COVID-19 в Петербурге

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Теги: Попова, Санкт-Петербург, Беглов



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