В Петербурге закрыли "Карту сопротивления" на фоне договоренностей с властями

11 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика СЗФО Санкт-Петербург
общепит, кафе, еда, питание (2020) | Фото: Пресс-центр правительства Республики Тыва

В Петербурге закрыли "Карту сопротивления" на фоне договоренностей с властями

Проект "Карта сопротивления", созданный бизнесменом Александром Коноваловым, сменил название на "Карта объединения" и закрыл геометки заведений общепита, отказывающихся соблюдать постановление городских властей.

В последних внесенных изменениях речь шла о том, что общепит не будет работать с 30 декабря по 3 января, а с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января будет закрываться в 19 часов. В настоящее время все заведения города вынуждены закрываться в 23 часа, пишет "Коммерсант".

Ранее стало известно, что десятки кафе и баров в Санкт-Петербурге выступили против решения местных властей приостановить работу заведений общепита в новогодние праздники. Весь список подобных заведений появился на странице проекта "Карта сопротивления".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил протесты петербургских рестораторов против закрытия из-за распространения коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела встречу в Санкт-Петербурге с губернатором Александром Бегловым, в ходе которой назвала адекватными принимаемые для сдерживания роста заболеваемости коронавирусом меры.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Петербурге закрыли "Карту сопротивления" на фоне договоренностей с властями

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Санкт-Петербург, Беглов, рестораторы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.12.2020 01:29 Мск Попова считает адекватными меры по противодействию COVID-19 в Петербурге
Ранее 09.12.2020 14:12 Мск Песков назвал неуважением к людям отказ петербургских ресторанов от ограничений

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети