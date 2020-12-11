В Петербурге закрыли "Карту сопротивления" на фоне договоренностей с властями

Проект "Карта сопротивления", созданный бизнесменом Александром Коноваловым, сменил название на "Карта объединения" и закрыл геометки заведений общепита, отказывающихся соблюдать постановление городских властей.

В последних внесенных изменениях речь шла о том, что общепит не будет работать с 30 декабря по 3 января, а с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января будет закрываться в 19 часов. В настоящее время все заведения города вынуждены закрываться в 23 часа, пишет "Коммерсант".

Ранее стало известно, что десятки кафе и баров в Санкт-Петербурге выступили против решения местных властей приостановить работу заведений общепита в новогодние праздники. Весь список подобных заведений появился на странице проекта "Карта сопротивления".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил протесты петербургских рестораторов против закрытия из-за распространения коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела встречу в Санкт-Петербурге с губернатором Александром Бегловым, в ходе которой назвала адекватными принимаемые для сдерживания роста заболеваемости коронавирусом меры.