11 Декабря 2020
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Общество СЗФО В России Санкт-Петербург
Дезинфицирующие средства в ресторане (2020) | Фото: Накануне.RU

Власти Петербурга допустили смягчение ограничений для ресторанов в праздники

Власти Санкт-Петербурга пошли на диалог с рестораторами и планируют определить свою позицию по работе заведений общепита на новогодние праздники к 25 декабря.

Как сообщил заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов, обсуждаются разные варианты работы ресторанов в новогодние праздники, кроме работы в ночное время, после 23:00, поскольку это рекомендация федерального Роспотребнадзора.

Не исключено, что послабления затронут и период с 30 декабря по 3 января, в который ресторанам пока запрещено работать, пишет "Интерфакс".

Ранее стало известно, что десятки кафе и баров в Санкт-Петербурге выступили против решения местных властей приостановить работу заведений общепита в новогодние праздники. Однако накануне проект, созданный бизнесменом Александром Коноваловым, сменил название на "Карта объединения" и закрыл геометки заведений общепита, отказывающихся соблюдать постановление городских властей.

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Власти Петербурга допустили смягчение ограничений для ресторанов в праздники

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Теги: петербург, кафе, рестораны, ограничения



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