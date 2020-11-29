В Совфеде оценили возможность вооруженного конфликта после убийства иранского ученого

За гибелью физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в результате теракта в Иране не последует вооруженного конфликта, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Как отметил сенатор в твиттере, Тегеран заинтересован в возвращении США к соглашению о ядерной программе Ирана. Убийство, по его мнению, "имело целью скачок напряженности и срыв такого сценария".

Покушение на ученого-физика произошло в пятницу в районе города Дамовенд провинции Тегеран. Фахризаде был ранен и позже умер в больнице.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил об израильском следе в убийстве. Тегеран призвал мировое сообщество осудить акт терроризма.