На Южном Урале аудиторы выявили нарушения на 145 млн рублей при расходовании бюджетных средств в районе

Контрольно-счетная палата Челябинской области в ходе ревизии в Аргаяшском районе выявила нарушения на сумму 145 млн рублей. Отчет по результатам проверки направлен в прокуратуру и региональный СК, сообщили Накануне.RU в пресс-службе КСП.

В ходе проверки были выявлены нарушения, повлекшие нецелевое использование бюджетных средств, на общую сумму 5,1 млн рублей, факты избыточного и безрезультатного расходования бюджетных средств на общую сумму 133,6 млн рублей, а также нарушения, повлекшие недопоступление неналоговых доходов в бюджет муниципального района, в общей сумме 6,4 млн рублей.

Кроме того, в ходе проверки было установлено, что муниципалитет в 2019 году не исполнил один целевой показатель регионального проекта "Формирование комфортной городской среды". Есть риски не достижения в 2020 году отдельных показателей региональных проектов "Успех каждого ребенка", "Современная школа", "Культура".

По итогам проверки глава района Игорю Ишимову и главам сельских поселений направлены представления и предписания с требованием устранить нарушения.