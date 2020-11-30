30 Ноября 2020
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Происшествия Челябинская область
контрольно-счетная палата (2017) | Фото: пермская городская дума

На Южном Урале аудиторы выявили нарушения на 145 млн рублей при расходовании бюджетных средств в районе

Контрольно-счетная палата Челябинской области в ходе ревизии в Аргаяшском районе выявила нарушения на сумму 145 млн рублей. Отчет по результатам проверки направлен в прокуратуру и региональный СК, сообщили Накануне.RU в пресс-службе КСП.

В ходе проверки были выявлены нарушения, повлекшие нецелевое использование бюджетных средств, на общую сумму 5,1 млн рублей, факты избыточного и безрезультатного расходования бюджетных средств на общую сумму 133,6 млн рублей, а также нарушения, повлекшие недопоступление неналоговых доходов в бюджет муниципального района, в общей сумме 6,4 млн рублей.

Кроме того, в ходе проверки было установлено, что муниципалитет в 2019 году не исполнил один целевой показатель регионального проекта "Формирование комфортной городской среды". Есть риски не достижения в 2020 году отдельных показателей региональных проектов "Успех каждого ребенка", "Современная школа", "Культура".

По итогам проверки глава района Игорю Ишимову и главам сельских поселений направлены представления и предписания с требованием устранить нарушения.

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На Южном Урале аудиторы выявили нарушения на 145 млн рублей при расходовании бюджетных средств в районе

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Теги: КСП, администрация Аргаяшского района, нарушения, бюджет,



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