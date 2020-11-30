В Новосибирске 70% опрошенных заявили, что переболели коронавирусом

Почти 70% жителей Новосибирска переболели коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные опроса местного издания NGS.RU, которое опросило более 5 тыс. горожан.

37% ответили, что уже переболели коронавирусом, почти 32% - что у них были все симптомы коронавируса, но тест они не делали, 10% переболели обычной ОРВИ, а 15% точно не болели коронавирусом.

Таким образом, по ответам людей получается, что коронавирусом переболели почти 70% населения. Согласно данным оперативного штаба, всего в области было 23 тыс. случаев. Так как большинство случаев приходится на областной центр с населением 1,6 млн человек, то в нем переболели менее 1,5% населения. Такое большое число переболевших, если оно действительно имеет место, опровергает данные о высокой летальности коронавируса.

Так, всего в Новосибирской области с апреля и по сегодняшний день, по уточненным данным Росстата (включая октябрь и ноябрь, точных данных по которым еще нет, но их можно приблизительно оценить, исходя из соотношения между оперативными и точными данными в предыдущие месяцы), с коронавирусом умерли до 1,5 тыс. человек. Сюда включены все случаи, даже те, когда коронавирус не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие какого-то хронического заболевания.

В этих условиях летальность от коронавируса в Новосибирске (почти 1,5 тыс. умерших из около 1 млн заболевших) составляет всего 0,15%. Это чуть меньше, чем в среднем по России, если исходить из количества людей, имеющих иммунитет, - около 0,25%.

Такой уровень летальности ставит под вопрос резонность введенных ограничений.

Возникает также и другой вопрос. Если переболели уже почти 70% населения, то должен выработаться коллективный имунитет. Но этот вопрос остается открытым. Его актуальность вызвана большим ростом смертности в 2020 году - вызван ли он самим коронавирусом или мерами борьбы с ним.

Опрос не дает возможности оценить реальное число умерших от вируса. Так, 24% опрошенных признали, что у них умер родственник или знакомый, а 17% - что несколько человек. Но каждый из опрошенных может быть знаком с десятками людей, поэтому доля умерших будет многократно меньше.

40% опрошенных лечили ковид как обычную простуду, 36% - у врача. 49% перенесли болезнь в легкой форме, 41% - в средней, 6% - в тяжелой, 4% - вообще без симптомов.

55% респондентов болели от двух до трех недель, 30% - до недели, 15% - месяц и больше.

Среди трудностей лечения болезни жители назвали прежде всего трудность получить доступ к врачу - как в больнице, так и вызвать на дом.