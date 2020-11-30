30 Ноября 2020
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Сергей Иванов (2016) | Фото:

Сергей Иванов: С экономической точки зрения мост на Сахалин не нужен

С экономической точки зрения мост на Сахалин не нужен, заявил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"С точки зрения психологии мост нужен. Вот, мол, Крым соединили, теперь бы не мешало и Сахалин. А с точки зрения экономики — нет. Для этого моста нет грузов", - сказал Иванов в интервью "Интерфаксу".

Он добавил, что "теоретически это [строительство моста] было бы неплохо, но дико дорого". Иванов пояснил, что строительство подъездных путей обойдется дороже, чем сам мост.

Напомним, в июле 2018 года президент страны Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о строительстве сооружения. Общая протяженность линии составит около 600 км. Мостовой переход проляжет от станции Селихино близ Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края до поселка Ныш на северо-востоке Сахалина.

мост на Сахалин(2018)|Фото: vestnikk.ru

Ранее в РЖД рассчитали, что проект по строительству сооружения может окупиться в течение 26 лет. При этом в компании отказались от идеи строить транспортный переход на Сахалин за свой счет. СМИ сообщали, что корпорация готова дать лишь 3,5 млрд рублей для подготовки технико-экономического обоснования, остальные 536,8 млрд рублей должны предоставить инвесторы.

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Сергей Иванов: С экономической точки зрения мост на Сахалин не нужен

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Теги: сергей иванов, мост на сахалин



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