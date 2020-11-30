30 Ноября 2020
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Одиночный пикет против закрытия больницы в посёлке Восточный (2020) | Фото: vk.com/Екатерина Лаптева

Прокуратура хочет наказать девушку, пикетировавшую против закрытия больницы на Среднем Урале

Прокурор уральского города Серов Алексей Киселев вынес протест на отказ возбуждать административное дело после пикета детей в защиту единственной больницы в поселке Восточный. Об этом Накануне.RU сообщили в общественной организации "Гражданский патруль".

Напомним, ранее подростки поселка выходили к стенам единственной больницы с одиночными пикетами против закрытия медучреждения, чем привлекли внимание правоохранительных органов. Сотрудники полиции провели допрос школьников, угрожая постановкой на учет. А родителям молодых активистов грозил штраф за "несанкционированные митинги".

По данным "Гражданского патруля", прокурор Серова Алексей Киселев отправил на дополнительную проверку материалы в отношении, как он посчитал, организатора пикета, несовершеннолетней Екатерины. По мнению представителя надзорного ведомства, к моменту проведения пикета ей уже исполнилось 16 лет, а стало быть, отказ в возбуждении административного дела подлежит отмене.

Одиночный пикет против закрытия больницы в посёлке Восточный(2020)|Фото: vk.com/Екатерина Лаптева

"Со своей стороны мы бы посоветовали прокуратуре заниматься настоящей преступностью, а не сводить счеты с детьми, которые, в отличие от обличенных властью чиновников, пытаются спасти больницу. Нынешний год показал, насколько незащищенными оказались россияне после оптимизации в системе здравоохранения, когда не хватает оборудования, врачей, а больницы находятся в состоянии разрухи", - прокомментировал руководитель отделения "Гражданского патруля" в Свердловской области Роман Тихонов.

Ранее министр здравоохранения региона Андрей Карлов пообещал, что не оставит больницу в Восточном наедине с проблемами.

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Прокуратура хочет наказать девушку, пикетировавшую против закрытия больницы на Среднем Урале

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Теги: прокуратура, пикет, больница, Средний Урал



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