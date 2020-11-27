В Ашинском районе выбрали нового главу

Экс-глава Ашинского района Виктор Лукъянов не участвовал в конкурсе по отбору кандидатов на пост главы.

Добавим, что до избрания главой Сергеев занимал должность первого заместителя руководителя муниципалитета.

На пост руководителя муниципалитета по итогам конкурса претендовали Сергей Кулагин и Вадим Сергеев.

Главой Ашинского района избран Вадим Сергеев. Депутаты единогласно поддержали его кандидатуру, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации района.





