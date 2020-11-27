27 Ноября 2020
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краснотурьинск богословский алюминиевый завод (2006) | Фото: Накануне.ru

"Безответственное отношение": Росприроднадзор проверил работу красноярского завода "Русала"

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала об итогах проверки на Красноярском алюминиевом заводе, принадлежащем "Русалу" (АО "РУСАЛ Красноярск").

Судя по всему, у надзорного ведомства очень много претензий к предприятию. "Пробы воздуха показали, что предприятие допускает превышение ПДК загрязняющих веществ: по гидрохлориду в 2,2 раза, по фтористому водороду – в 3,5. Для определения величин вредных выбросов и установления для них нормативов компания использует какую-то собственную методику, которая не включена в Перечень методик расчета. Для бензола, присутствующего в пробах ЦЛАТИ ("Центр лабораторного анализа и технических измерений" – прим. ред.), допустимые нормативы выбросов вообще не установлены", - написала Радионова на своей странице в Instagram.

"Это совершенно безответственное отношение и к своей работе, и к окружающей среде, и к людям, которые вынуждены дышать токсичным воздухом. Все материалы проверки мы передали в Красноярскую природоохранную прокуратуру. Там для нарушителя определят соответствующее наказание", - подытожила глава Росприроднадзора.

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"Безответственное отношение": Росприроднадзор проверил работу красноярского завода "Русала"

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Теги: красноярский алюминиевый завод, росприроднадзор, светлана радионова, проверка, русал



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