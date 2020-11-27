На Южном Урале из-за жалобы приостановлен аукцион на ремонт дороги стоимостью 102 млн рублей

В Челябинское УФАС поступила жалоба на аукцион по ремонту автомобильной дороги с ценой контракта 102 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Заказчиком закупки на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск на участке км 374+000 - км 379+000, Курганская область является ФКУ УПРДОР "Южный Урал".

В УФАС с жалобой обратилась челябинская компания "Дорстройсервис". По мнению заявителя, в документации об аукционе содержится неправомерное требование о предоставлении в составе первой части заявки информации по конкретным показателям товара. Требования к показателям товара установлены заказчиком в приложении к документации об аукционе.

В настоящий момент заключение контракта приостановлено. УФАС рассмотрит жалобу 2 декабря.