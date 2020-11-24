Партия "Яблоко" запускает школу для начинающих политиков

Партия "Яблоко" до Нового года откроет учебу в федеральной школе, в которой будут готовить молодых политиков.

Набор первого потока начнется уже на этой неделе и продлится до 6 декабря. Поступить в школу могут люди демократических взглядов от 18 до 30 лет, поддерживающие политику "Яблока", даже если они участвуют в других демократических движениях — например, сторонники Алексея Навального.

Предполагается, что новый проект позволит пополнить партийный кадровый резерв или вновь сформировать популярное десять лет назад "Молодежное Яблоко", из которого вышли многие известные ныне политики.

По словам экспертов, проблема вовлечения молодежи в политику актуальна, но сомневаются, что это стоит делать через бюрократические партийные структуры.

Как сообщил директор центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин, школа для оппозиционно настроенной молодежи будет эффективной, если сделать ставку на выстраивание горизонтальных связей, а не на интеграцию в существующие партийные системы, пишет "Коммерсант".