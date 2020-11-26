В Башкирии у трети школьников нет возможности учиться дистанционно – Минобрнауки республики

Примерно треть (32,5%) школьников Башкирии не имеет дома технических средств и доступа в интернет, чтобы учиться дистанционно, заявил сегодня на заседании Курултая республики министр образования и науки региона Айбулат Хажин. Он сообщил, что 6,6 тыс. детей живут и учатся в населенных пунктах, где нет интернета, передает "Интерфакс".

Министр сообщил, что там, где нет возможности учиться удаленно, продолжаются очные занятия в школах. Также Хажин сообщил, что часть учителей оказалась не готова к переходу на дистанционное обучение и не может освоить эксплуатацию техники, а также переформатировать занятия под дистанционный режим.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин также говорил о подобных ситуациях и назвал явление "цифровым неравенством в образовании". Он отметил, что часть детей продолжит обучаться "на березах" (имея в виду скандальную историю с учеником, который залезает на березу, чтобы устойчиво принимать сигнал и учиться), а государство так и не распакует Фонд национального благосостояния, чтобы обеспечить детей электронными устройствами и ШПД.