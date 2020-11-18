"Люди на березах интернет ловят": Матвиенко возмутилась цифровым неравенством в России

В Совете Федерации возмутились цифровым неравенством регионов во время пандемии. Спикер палаты Валентина Матвиенко вспомнила историю, получившую огласку на днях.

Напомним, юный блогер-студент был переведен на дистанционное обучение в связи с эпидемией и уехал к себе в родной поселок. Но связь там настолько некачественная, что ему приходится забираться на высокую березу в окрестностях села, чтобы пообщаться с преподавателями и получить задания. Юноша обратился к губернатору региона Александру Буркову с вопросом о том, когда и как будет решена проблема. Губернатор пообещал встретиться с молодым человеком.

Матвиенко заявила, что многочисленные планы по выравниванию цифрового неравенства часто не выполняются. "Все это хорошо конечно, но на практике люди на березах интернет ловят. Нужна адресная программа проведения интернета в 2021 год. Будем спрашивать по результату: сколько человек слезло с берез и принимает интернет на земле", - заявила спикер.