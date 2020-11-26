"Рад приветствовать по хорошему поводу": Путин открыл фармацевтический цех в Братске

Владимир Путин сегодня в режиме видеоконференции открыл цех по производству субстанций для лекарств в Братске. Он отметил, что сегодня "приветствует всех по хорошему поводу": "Фармацевтический комплекс – жизненно важный для нашей страны. Производство поможет нарастить изготовление препаратов, в том числе и от коронавируса, а также от других тяжелых болезней вроде туберкулеза и сахарного диабета"

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что открытие цеха ООО "БратскХимСинтез" даст возможность нарастит выпуск лекарств только на этом предприятии в пять раз. До конца года, например, будет проведено более 100 тыс. упаковок фавипиравира – препарата для лечения COVID-19.