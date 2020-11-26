26 Ноября 2020
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Управление по переработке газа ОАО &quot;Сургутнефтегаз&quot; (2012) | Фото: Накануне.RU

В Лянторе в управлении "Сургутнефтегаза" из-за взрыва пострадал электрогазосварщик

В Лянторе в подразделении "Сургутнефтегаза" пострадал рабочий, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.
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По предварительным данным, днём 24 ноября 34-летний работник управления "СургутНефтеПромхим" ПАО "Сургутнефтегаз", находясь на территории предприятия в Лянторе, во время демонтажа ёмкости для хранения реагентов с грузового автомобиля, нагрел клапан давления с помощью газовой горелки. От воздействия открытого огня произошел взрыв остававшейся в ёмкости, предположительно, ингибированной соляной кислоты.

Разрушен гаражный бокс, в котором проводились работы, а сам электрогазосварщих получил тяжёлые травмы. Он госпитализирован в реанимацию Лянторской больницы.

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В Лянторе в управлении "Сургутнефтегаза" из-за взрыва пострадал электрогазосварщик

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Теги: Лянтор, Сургутнефтегаз, электрогазосварщик



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