В Лянторе в управлении "Сургутнефтегаза" из-за взрыва пострадал электрогазосварщик

В Лянторе в подразделении "Сургутнефтегаза" пострадал рабочий, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

По предварительным данным, днём 24 ноября 34-летний работник управления "СургутНефтеПромхим" ПАО "Сургутнефтегаз", находясь на территории предприятия в Лянторе, во время демонтажа ёмкости для хранения реагентов с грузового автомобиля, нагрел клапан давления с помощью газовой горелки. От воздействия открытого огня произошел взрыв остававшейся в ёмкости, предположительно, ингибированной соляной кислоты.

Разрушен гаражный бокс, в котором проводились работы, а сам электрогазосварщих получил тяжёлые травмы. Он госпитализирован в реанимацию Лянторской больницы.