Семейный капитал, этнографический туризм, коронавирус. Губернатор Югры выступила с инвестиционным посланием

Губернатор Югры Наталья Комарова выступила в думе округа. Она отчиталась о работе правительства и подвела промежуточные итоги борьбы с коронавирусом. Глава региона назвала 2020-ый "годом испытаний для мира". Одним из основных трендов стало "развитие самодостаточности", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Поддержка жителей в период пандемии стоит 70 млрд руб., из них 9 выделили различные компании. Весной 280 предприятий МСП включились производство масок, и к апрелю удалось наладить их производство. Пандемия скорректировала демографические показатели. На 11,5% выросла смертность. В Югре сохраняется положительный естественный прирост населения – 5,1%, но в сравнении с прошлым годом он сократился на 22%", - сказал Комарова.

С 3 до 7 тыс. в сутки выросло количество ПЦР-тестов после открытия лабораторий в Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске.

"Герои нашего времени – медики. Красная зона ОКБ Ханты-Мансийска – закрытая зона. 29-летний югорчанин поступил в больницу. 81 день боролись за его жизнь, 56 из них он был на ИВЛ. Лёгкие были поражены на 95%. Благодаря усилиям врачей он выздоровел", - сказала губернатор, отметив, что "пандемия стала вызовом для системы".

В целом, здравоохранение округа справляется.

"Прошу всех извинить за то, что не сразу пришёл к кому-то врач, не сразу ответили на "горячей линии". Мы работаем над тем, чтобы такого не было", - сказала Комарова.

Уровень безработицы в Югре ниже, чем в среднем по стране, но достиг максимальных показателей. С 88 до 220 тыс. руб. увеличена сумма поддержки при регистрации ИП. Добыта 12-миллиардная тонна нефти, началась разработка семи месторождений. Если в 2015 г. в округе добыто 243,1 млн т нефти, то в последующих эти показатели снижались, в 2019 г. удалось добыть 236,1 млн т. По предварительным данным, в 2020 г. будет добыто лишь 210 млн т, зато в этом году увеличено производство нефтепродуктов по сравнению с прошлым годом.

Региону присвоен наивысший кредитный рейтинг. Введены 82 км дорог. Открыты авиамаршруты из Ханты-Мансийска в Челябинск, из Советского и Урая – в Екатеринбург. Продолжается реализация шести региональных проектов в рамках нацпроекта "Экология". Губернатор поблагодарила власти Сургутского района за грамотную рекультивацию полигона в Фёдоровском.

Из аварийного жилья переселены 4,8 тыс. человек. Комарова особо отметила власти Нижневартовска, где количество аварийного жилья за последние годы сократилось в два с половиной раза. Она отметила создание различных общественных пространств, появившихся по всему округу. В частности, "Сэн пай" в Белоярском (к слову, её открывал тогда – министр строительства и ЖКХ, а сегодня – полпред президента в УрФО Владимир Якушев).

Миру грозит "застойная безработица", отметила глава региона. Нужны "прорывные технологии" добычи углеводородов.

"Участники ОПЕК+ не исключили, что ранее запланированное на 1 января 2021 г. повышение добычи на 2 млн баррелей/сутки будет отложено на три-шесть месяцев", - сказала Комарова.

Она уточнила, что нужно закрепить за округом статус "центра этнографического туризма". Губернатор подтвердила открытие в 2021 г. трёх клиник: в Горноправдинске, больницы-долгостроя в Нижневартовске, в также перинатального центра в Сургуте. 2021-ый будет в округе Годом знаний.

Вице-спикер окружного парламента Наталья Западнова спросила, как выстроен механизм бесплатного обеспечения лекарствами тех, кто лечится амбулаторно, а также о модернизации инфекционной службы региона.

"Всё отрегулировано. Важно выполнять все правила. Депздрав утвердил временный порядок, который это регулирует. Лекарства при амбулаторном лечении назначает врач при обращении больного. Кроме того, их выписывают тем, кто выписывается из стационара на долечивание домой. Лечащий врач ежедневно следит за состоянием пациента и выполнением им рекомендаций. Модернизация инфекционной службы – важный момент. Введён инфекционный корпус на 100 коек в Нижневартовске. Капремонт идёт в Берёзовской ЦРБ, вскоре там завершат работу. Идёт также оснащение медоборудованием. ПЦР-лаборатории обеспечены качественным оборудованием. Куплено больше 1,5 тыс. оборудования, куда входит больше сотни аппаратов ИВЛ, например, а также функциональные кровати. Срок ожидания тестирования на коронавирус сократился до 48 часов, думаю, он может быть ещё меньше", - сказала Комарова.

Далее к губернатору обратились с вопросами депутаты думы. Виктор Сысун поделился мнением, что "мусорная" реформа провалена – "мусор иногда просто складируют в том или ином месте, а тариф непрозрачен, да ещё и увеличен после введения новации". Он спросил, могут ли власти округа "заморозить" тариф на вывоз мусора.

"Свалки, убранные по судебным решениям, - 202, есть ещё 504 незаконные свалки. В соответствии с дорожной картой, будем раздельно собирать мусор. Что касается тарифа для жителей, замечу, что когда мы переходили на новую схему, установили, что вся сфера находится, в лучшем случае, в "серой" зоне. Надо "открыть" реальное состояние дел и вывести эту работу на свет. Местные власти дважды устанавливали нормативы накопления мусора. Будем надеяться, что мы сейчас знаем реальные нормативы и устанавливаем справедливый тариф", - ответила Комарова.

Второй вопрос депутата касался отмены транспортного налога на машины мощностью до 150 "лошадей". Она отметила, что сначала должна увидеть расчёты, подтверждающие, что это обосновано. Тем более, что в Сургуте и Нижневартовске много автомобилей.

Депутат Алексей Савинцев спросил губернатора, достаточно ли власти округа занимаются диверсификацией экономики.

"Мы много внимания уделяем развитию экономики. Обращу внимание на то, что эта задача закреплена в стратегии развития округа. Она непростая. Нефтянка – капиталоёмкая, дорогая отрасль. Чтобы заменить 1 млрд руб. из нефтяной отрасли такой же суммой из другого направления, нужно понимать, что они не должны требовать высоких вложений", - сказала Комарова.

Второй вопрос касался выделения денег на строительство жилья в Советском районе.

"Для расселения жилья в районе предусмотрено 1,2 млрд руб., освоены из них, по данным на 1 ноября, 18%. Муниципальный заказ размещён на все эти деньги. За их счёт Советский район в этом году приобретёт 21 тыс. "квадратов" жилья. Это позволит и выполнить показатели на этот год, и создать задел на будущий год", - сказала Комарова.

Депутат Михаил Сердюк спросил об одном из корпусов Нижневартовской больницы. При цене контракта в 7,5 млрд руб. в это году подрядчик заявил, что освоит 4,5 из них. Но на самом деле не потрачена даже треть.

"Всегда готова принять решение, которое приведёт к задуманному результату. Мы не раз расторгали "неэффективные" контракты. Тут речь идёт о компании "Монолит" из Красноярска. Срок сдачи объекта – 17 июня 2021 г. Мы контролируем строительство. Ранее мы фиксировали неисполнение контракта, и реагировали на ситуацию. Расторжение контракта – перенос сроков, судебные тяжбы, потеря времени", - сказала Комарова.

Он спросил также, стоит ли отдавать исправные коммунальные объекты в концессию (он привёл в пример ситуацию, при которой хотят передать исправные на 87% сети).

"Всех грести под одну гребёнку, конечно, не надо. Важно, чтобы государство и местные власти минимизировали своё участие в бизнесе. Существует национальный план развития конкуренции, в частности, в коммунальной среде. Для нас установлены соответствующие критерии. Мы почти не выполняем целевых показателей", - отметила губернатор.

Депутат Игорь Винников сказал, что со 116 до 150 тыс. вырос семейный капитал. Он спросил, планируется ли его рост.

"Судя по всему, такое решение будет принято, потому что инфляцию никто не отменял. Но важно иметь возможность подкрепить такое намерение бюджетными деньгами", - сказала губернатор.

Депутаты приняли отчёт при 34 голосах "за" и шести не голосовавших.