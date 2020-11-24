24 Ноября 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Наталья Комарова (2019) | Фото: Накануне.RU

Губернатор Югры в думе отчитается о работе окружного правительства

Глава Югры Наталья Комарова выступит на заседании окружной думы. Она отчитается о работе правительства, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Напомним, по данным отчёта губернатора (имеется в распоряжении редакции), на добычу нефти в нынешнем году повлияла пандемия. Нефтедобывающие страны договорились сократить добычу "чёрного золота" для стабилизации цен на мировом рынке (сделка ОПЕК+), этой стратегии придерживаются и предприятия округа. Если в 2015 г. в округе добыто 243,1 млн т нефти, то в последующих эти показатели снижались, в 2019 г. удалось добыть 236,1 млн т. По предварительным данным, в 2020 г. будет добыто лишь 210 млн т, зато в этом году увеличено производство нефтепродуктов по сравнению с прошлым годом.

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Губернатор Югры в думе отчитается о работе окружного правительства

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Теги: Наталья Комарова, отчёт, дума Югры



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