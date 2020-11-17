"Россети Урал" возглавил новый гендиректор: Дрегваль покинул компанию

Сергей Дрегваль покинул должность генерального директора "Россети Урал". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании.

Дрегваль возглавлял "Россети Урал" с 2014 года. До этого он более 10 лет занимал руководящие должности в энергосбытовых компаниях.

Новым генеральным директором совет директоров утвердил Владимира Болотина, ранее занимавшего позицию первого замгендиректора – главного инженера этой же компании.

Болотин начал свой трудовой путь в отрасли 25 лет назад электромонтером "Тюменьэнерго" (сейчас "Россети Тюмень"). Также работал в сетевом комплексе Урала и Сибири.

Глава "Россетей" Павел Ливинский поблагодарил Дрегваля за работу, отметив достижения по повышению надежности электросетевого комплекса региона и планомерную работу по реализации концепции "Цифровая трансформация 2030". Он также пожелал Сергею Дрегвалю успехов на новой должности. Поздравляя нового руководителя компании, Павел Ливинский пожелал ему преумножить достижения предшественника, сделав акцент на надежность и доступность услуг, а также цифровую трансформацию "Россети Урал".

Как добавили в пресс-службе, Сергей Дрегваль принял решение покинуть группу в связи с переходом на новое место работы. Что это за работа, в компании не уточнили.