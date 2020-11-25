Решение о проведении концерта Полины Гагариной в Челябинске примет оперативный штаб

Вопрос о проведении концерта Полины Гагариной в Челябинске будет рассматриваться на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня стало известно, что концерт Гагариной в Екатеринбурге, который был запланирован на 29 ноября, отменен. В Челябинске певица планирует выступить 2 декабря.

"Это будет обсуждаться на областном штабе и решаться будет на уровне Роспотребнадзора, на уровне губернатора и министерства культуры. Если концерт разрешат, то, конечно, он будет проходить с соблюдениями всех санитарно-эпидемических правил. Вероятнее всего, не будет танцпола, потому что это будет концентрация зрителей в одном месте", - подчеркнул он.

Напомним, 15 ноября концерт группы "БИ-2" прошел вечером 15 ноября. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию по распространению коронавируса, в ледовой арене была открыта фан-зона перед сценой, где собралась толпа. Власти региона раскритиковали организацию концерта.

После этого в регионе было введено ограничение, что концерты с участием зрителей теперь можно будет проводить только по согласованию с областным минкультом и с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.