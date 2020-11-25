Песков не читал публикацию о "знакомой" Путина и "внебрачной дочери"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не читал публикацию о знакомстве президента Владимира Путина с женщиной по имени Светлана Кривоногих.

"Первый раз слышу вообще о такой женщине и ничего не могу вам сказать на этот счет", - цитирует "Интерфакс" представителя Кремля.

Расследование о жительнице Санкт-Петербурга Светлане Кривоногих появилось в Telegram-канале "Проект". По утверждению авторов, она является близкой подругой Путина, а в 2003 году родила президенту дочь.

В материале говорится, что в начале 2000-х женщина вошла в капитал нескольких крупных компаний, в том числе банка "Россия", а также владеет элитной недвижимостью в Москве, Петербурге и Сочи.