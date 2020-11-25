Российские клубы "Зенит" и "Краснодар" снова проиграли свои матчи в Лиге чемпионов

Российские футбольные клубы "Зенит" и "Краснодар" снова проиграли свои матчи в Лиге чемпионов UEFA.

В 4-м туре группового этапа турнира "Краснодар" принимал на своём поле испанскую "Севилью". "Быки" уступили в самой концовке матча со счётом 1:2. У российского клуба единственный мяч забил Вандерсон (56-я минута), у гостей голы на счету Ивана Ракитича (4) и Мунира (90+5).

"Зенит" на выезде в Италии уступил "Лацио". В составе римлян отличились Чиро Иммобиле (3 и 55 - с пенальти) и Марко Пароло (22), у сине-бело-голубых - Артем Дзюба (25). Итог - 3:1 в пользу "Лацио".

У обоих российских клубов лишь по одному набранному очку в четырёх играх группового этапа. Осложнилась борьба за выход и в Лигу Европы.

Сегодня свой матч на выезде против испанского "Атлетико" проведёт ещё один российский клуб в ЛЧ - московский "Локомотив".