25 Ноября 2020
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Финал Кубка России по футболу 2019-2020 &quot;Зенит&quot; - &quot;Химки&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Российские клубы "Зенит" и "Краснодар" снова проиграли свои матчи в Лиге чемпионов

Российские футбольные клубы "Зенит" и "Краснодар" снова проиграли свои матчи в Лиге чемпионов UEFA.

В 4-м туре группового этапа турнира "Краснодар" принимал на своём поле испанскую "Севилью". "Быки" уступили в самой концовке матча со счётом 1:2. У российского клуба единственный мяч забил Вандерсон (56-я минута), у гостей голы на счету Ивана Ракитича (4) и Мунира (90+5).

"Зенит" на выезде в Италии уступил "Лацио". В составе римлян отличились Чиро Иммобиле (3 и 55 - с пенальти) и Марко Пароло (22), у сине-бело-голубых - Артем Дзюба (25). Итог - 3:1 в пользу "Лацио".

У обоих российских клубов лишь по одному набранному очку в четырёх играх группового этапа. Осложнилась борьба за выход и в Лигу Европы.

Сегодня свой матч на выезде против испанского "Атлетико" проведёт ещё один российский клуб в ЛЧ - московский "Локомотив".

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Российские клубы "Зенит" и "Краснодар" снова проиграли свои матчи в Лиге чемпионов

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Зенит, Краснодар, Севилья, Лацио



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