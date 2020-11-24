Яна Рудковская добилась возбуждения уголовного дела из-за публикации о сыне в таблоиде

Спустя полгода после того, как один из telegram-каналов и таблоид "СтарХит" написали о сыне продюсера Яны Рудковской, женщина добилась возбуждения уголовного дела по статье "клевета". Стоит отметить, что уголовные дела по этой статье достаточно редкое явление – чаще это административки и штрафы по ним.

Примечательно, что команду юристов Рудковской возглавил Александр Добровинский, защищавший интересы пострадавшей стороны в деле Михаила Ефремова. После этого громкого дела Добровинского на два года лишили статуса адвоката, он заявил, что будет обжаловать это решение Адвокатской палаты Москвы в суде, а дела своих клиентов будет вести по доверенности.

Что касается дела Рудковской, то его активная стадия тянулась несколько месяцев. В итоге руководство таблоида принесло извинения, но продюсер не была этим удовлетворена.

"Я хочу предупредить наших недругов и людей, которые заказали эту лживую статью, что правосудие восторжествует. Мы долго к этому шли, и впереди нас ждёт долгая борьба за правосудие, но я знаю, что мы победим", - написала Рудковская в Instagram.

Она добавила, что вместе с Добровинским намерена добиваться принятия закона, который запретить СМИ публиковать информацию о несовершеннолетних детях без разрешения родителей, а также закон, по которому СМИ будут отвечать за перепечатку недостоверной информации.

"Мы не собираемся никому ничего прощать, таких людей надо судить и добиваться реальных сроков наказания за их мерзкие действия, также закрытия источников их лживой информации", - заключила продюсер.

Публикация, вызвавшая недовольство Рудковской, касалась предположений неназванного источника о психическом здоровье ее семилетнего сына.