Югра станет "точкой роста" для развития нефтегазохимии в стране

В этом году глобальный "коронакризис" и ситуация на мировых рынках не обошла стороной и российскую нефтянку. Повлияла на ситуацию и сделка ОПЕК+ – сначала Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться по квотам, однако позже решение всё-таки было принято. Эксперты отмечают, что за кризисом идёт восстановление и надежды на "светлое будущее", и к концу 2021 г. нефтянка, как и вся экономика, восстановится. У Югры же есть перспектива стать локомотивом для развития крупной отрасли – нефтегазохимии. Подробнее – в материале Накануне.RU.

По данным отчёта губернатора Югры Натальи Комаровой (имеется в распоряжении редакции), на добычу нефти в нынешнем году повлияла пандемия. Нефтедобывающие страны договорились сократить добычу "чёрного золота" для стабилизации цен на мировом рынке (сделка ОПЕК+), этой стратегии придерживаются предприятия округа. Добычу нефти и газа ведут 43 предприятия, 29 из которых входят в список вертикально-интегрированных компаний, а оставшиеся 14 являются независимыми.

Отметим, в 2015 г. в округе добыто 243,1 млн т нефти, в 2016 г. – 239,2, в 2017 г. – 235,3, в 2018 г. – 236,5, в 2019 г. – 236,1. По предварительным данным, в 2020 г. будет добыто 210 млн т, в этом году увеличено производство нефтепродуктов по сравнению с прошлым годом.

"Такое уже было в истории добычи в течение предыдущих 15 лет. Это плохо. Для экономики всегда снижение объемов производства понижает эффективность той или иной области экономической деятельности. Тяжело то, что одновременно и стоимость этого продукта на мировых рынках очень волатильна. В итоге под большим риском все те планы – бюджетные, прежде всего – государств, регионов, на которые влияют объемы и стоимость нефти на мировом рынке", – уточнила Комарова в кулуарах форума "Сильные идеи для нового времени".

И тем не менее, в 2020 г. введены в промышленную и пробную эксплуатацию семь новых месторождений. Продолжается создание технологического центра разработки эффективной разработки углеводородов из баженовской свиты. Центр индустриальной интеграции "Газпром – технологические партнёрства" ставит эксперименты по повышению эффективности технологии многостадийного гидроразрыва пласта в горизонтальных скважинах при разработке данного типа запасов. Количество стадий гидроразрыва впервые в России в интервале баженовской свиты составило 30. 14 октября окружное правительство и "Российское энергетическое агентство" договорились о создании в Югре Центра компетенций нефтегазовой отрасли, ведущими направлениями работы которого станут научно-техническая и инновационная деятельность нефтегазового комплекса.

Сегодня Югра – основной нефтедобывающий регион России. В этом году автономный округ перешагнул очередной нефтяной рубеж – добыта 12-миллиардная тонна нефти.

"В 2020 г. уровень нефтедобычи на месторождениях Югры оценочно ожидается на уровне 210 млн т. Коррективы в работу внесла пандемия коронавируса и ограничения добычи нефти по соглашению ОПЕК+, связанные со стабилизацией цен на мировом рынке", – сказал на пресс-конференции директор департамента недропользования и природных ресурсов Сергей Филатов.

Югра занимает второе место по добыче газа в стране.

"Уровень рационального использования попутного нефтяного газа достигнет 95,4%, что, как и прежде, соответствует российским экологическим стандартам. По поставленным президентом Российской Федерации показателям, Югра – первый регион, который достиг такого значения", – подчеркнул Сергей Филатов.

Он уточнил, что разговоры о том, что запасов нефти в Югре хватит на 30-40 лет, ходят примерно столько же.

"Развитие технологий и научно-технический прогресс привели к тому, что рост запасов и их подтверждаемость идут за счёт внедрения новых технологий. В 2018 г. округ стабилизировал добычу нефти на уровне в 236 млн т/год. По 2019 г. добыча – 236,1 млн т, в 2020 ожидаем 210 млн т. Снижение добычи произошло по объективному фактору – из-за соглашения ОПЕК+. Оно вступило в силу в мае и ориентировано до мая 2022 г.", – сказал Филатов.

Он добавил, что речь идёт об искусственном ограничении, которое коснулось не только Югры, но и России в целом. Это позволит поддержать уровень мировых цен.

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в разговоре с Накануне.RU также отметил, что в случае, если бы соглашения ОПЕК+ не было, то цена на "чёрное золото" долго была бы низкой. И дефицит бюджета был бы больше. Из-за этого пришлось бы "резать" расходы не только на 2021, но и на 2020 гг.

"ОПЕК+ как чемодан без ручки – и не хочется, чтобы соглашение было, а без него – никак. 2021 г. будет периодом восстановления – за кризисом должен начаться подъём", – сказал Юшков.

По мнению эксперта, на восстановление отечественной экономики и её переход к росту уйдёт три года.

"В 2021 г. планируется небольшой рост ВВП, дефицит бюджета будет в районе 2-2,5%. Думаю, что в 2022 г. дефицита бюджета уже не будет. Кризис довольно масштабный и более продолжительный – в будущем году мы будем пожинать его плоды, потом будет восстановление", – сказал Юшков.

Директор департамента недропользования и природных ресурсов Сергей Филатов также выразил уверенность, что сокращение добычи удастся наверстать. Нефть Югры по-прежнему востребована для приоритетных проектов.

"Это ограничение мы наверстаем, когда действие соглашения кончится. Нефти хватит наши детям и внукам. Но наш приоритет – не только нефть, но и развитие смежных производств. Нефтянка – локомотив, точка роста для производства, например, нефтегазохимии", – сказал Филатов.

Стоит отметить, что поддержку развития нефтегазохимии, которая в последние годы растет темпами выше роста мирового ВВП, намерено оказывать Правительство РФ. в Минэнерго РФ отмечают, что отрасль способна обеспечить прирост инвестиций, создание новых рабочих мест и наращивание несырьевого экспорта. При этом Россия пока не заняла достаточную долю мирового рынка, а для развития переработки нефтегазового сырья нужна государственная поддержка.