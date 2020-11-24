Минцифры запустило приложение для отслеживания контактов с коронавирусными больными

Минцифры России запустило приложение "Госуслуги.COVID трекер", с помощью которого можно отслеживать больных COVID-19 в радиусе 10 метров. По данным "Коммерсанта", оно уже доступно в магазинах App Store и Google Play.

Разработчики уверяют, что технология анонимна. Зарегистрировавшись, пользователь сможет получать push-сообщения, если близко к нему находятся люди с коронавирусом (если они, конечно, тоже зарегистрировались, получили положительный тест и отметили в приложении эту информацию).

Интересно, что приложение работает на основе технологии американских Apple и Google Exposure Notification. Российские власти, которые обычно с настороженностью относятся к иностранным технологиям, имеющим доступ к гаджетам россиян, на этот раз пытаются убедить граждан в полной безопасности приложения. Так, глава Минцифры Максут Шадаев ранее заявил, что использование приложения будет "абсолютно анонимным и безопасным".