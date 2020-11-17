СМИ: Власти готовят мобильное приложение для отслеживания больных коронавирусом в радиусе 10 метров от пользователя

Минцифры РФ и правительство Москвы в сотрудничестве с Apple и Google разрабатывают мобильное приложение, которое на основе технологии Bluetooth сможет оповещать пользователя о возможных контактах с коронавирусными больными в радиусе 10 метров, пишет "Медуза".

По данным издания, установка приложения, как и отправка данных о своем положительном COVID-статусе будет добровольной. Тем не менее, эффективность технологии будет возрастать пропорционально росту пользователей.

Рабочее название приложения – "Стопкоронавирус. Мои контакты". Предполагается, что от шуток и ложных сообщений о положительных статусах пользователей убережет специальный код, который человек будет получать в случае, если его тест на коронавирус оказался положительным.

Информация, попадающая на устройство пользователя, будет анонимна, личность заболевшего не раскрывается. Данные остаются на устройстве и автоматически удаляются через 14 дней.