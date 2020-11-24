24 Ноября 2020
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Элтон Джон Евгений Лебедев экспресс-тест на вич (2018) | Фото:instagram.com/eltonjohn

Британская королева даровала сыну экс-депутата Госдумы титул барона Хэмптонского и Сибирского

Британская королева Елизавета II даровала бизнесмену российского происхождения Евгению Лебедеву титул барона Хэмптона и Сибири. Об этом говорится в сообщении государственного издания The Gazette, а также в заметке газеты The Independent, владельцем которой Лебедев и является (также он владеет изданием Evening Standard).

Новоявленный пожизненный британский пэр (всего в королевстве 35 пожизненных пэров) является сыном российского бизнесмена Александра Лебедева, экс-депутата Госдумы и владельца Национальной резервной корпорации.

Лебедев живет в Лондоне. Летом этого года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал его пожизненным пэром (теперь он входит в Палату лордов британского парламента). Ожидается, что до конца года Лебедева приведут к присяге.

Полный титул Лебедева звучит так: Барон Лебедев Хэмптонский, из лондонского Ричмонда на Темзе и Сибири в Российской Федерации.

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Британская королева даровала сыну экс-депутата Госдумы титул барона Хэмптонского и Сибирского

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Теги: евгений лебедев, барон, титул, пожизненный пэр, елизавета II



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