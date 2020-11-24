Британская королева даровала сыну экс-депутата Госдумы титул барона Хэмптонского и Сибирского

Британская королева Елизавета II даровала бизнесмену российского происхождения Евгению Лебедеву титул барона Хэмптона и Сибири. Об этом говорится в сообщении государственного издания The Gazette, а также в заметке газеты The Independent, владельцем которой Лебедев и является (также он владеет изданием Evening Standard).

Новоявленный пожизненный британский пэр (всего в королевстве 35 пожизненных пэров) является сыном российского бизнесмена Александра Лебедева, экс-депутата Госдумы и владельца Национальной резервной корпорации.

Лебедев живет в Лондоне. Летом этого года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал его пожизненным пэром (теперь он входит в Палату лордов британского парламента). Ожидается, что до конца года Лебедева приведут к присяге.

Полный титул Лебедева звучит так: Барон Лебедев Хэмптонский, из лондонского Ричмонда на Темзе и Сибири в Российской Федерации.