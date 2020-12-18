18 Декабря 2020
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Политика За рубежом
Барон Хэмптонский и Сибирский Евгений Лебедев принимает присягу в палате лордов в Великобритании. (2020) | Фото: The New European

Барон Хэмптонский и Сибирский Евгений Лебедев присягнул на верность британской королеве

Российско-британский медиамагнат, совладелец лондонских газет Evening Standard и Independent, приятель Бориса Джонсона и сын бизнесмена Александра Лебедева Евгений принес присягу на верность королеве Елизавете II в Палате лордов.
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Напомним, недавно королева даровала 40-летнему Лебедеву титул барона Хэмптонского и Сибирского, что вызвало неоднозначную (часто саркастическую) реакцию в самой Сибири (про Хэмптон ничего не известно). Впрочем, в Лондоне тоже пошли разговоры о кумовстве, которое позволило Лебедеву стать пожизненным пэром.

На церемонии в Вестминстере Лебедев предстал в алой мантии, подбитой белым мехом. Его полный титул прозвучал очень солидно для британской публики, но весьма комично для российской: Барон Лебедев из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-на-Темзе и в Сибири в Российской Федерации".

Примечательно, что к Сибири Лебедев имеет примерно такое же отношение, как и британская королева, то есть никакого. Он, как и его отец, бизнесмен Александр Лебедев, родился в Москве. Лебедев-старший ранее работал в КГБ, затем подался в бизнес, стал владельцем Национальной резервной корпорации и был депутатом Госдумы. Женат на модели Елене Перминовой, которая единственная в этой компании имеет отношение к Сибири – девушка выросла в Бердске под Новосибирском.

В Палате лордов барон Сибирский Лебедев будет независимым кроссбенчером – членом парламента, не принадлежащим к какой-либо партии.

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Барон Хэмптонский и Сибирский Евгений Лебедев присягнул на верность британской королеве

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Теги: евгений лебедев, палата лордов, барон сибирский



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