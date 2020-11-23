Эффективность британской вакцины от COVID-19 составила 70%

Эффективность вакцины от коронавирусной инфекции британской фармацевтической компании AstraZeneca, разработанной совместно с Оксфордским университетом, составила 70%.

Таковы итоги промежуточных испытаний в Великобритании и в Бразилии, сообщила компания.

В отдельных испытаниях двух режимов дозирования результаты по эффективности вакцины составили 90 и 62%. Отмечается, что тяжелых случаев COVID-19 у участников испытания AZD1222 не зафиксировано.

В октябре сообщалось, что в Бразилии умер доброволец, участвовавший в клинических испытаниях вакцины от коронавируса, разрабатываемой англо-шведской фармкомпанией AstraZeneca. Власти не стали разглашать причину смерти мужчины, но, по данным источников, знакомых с ситуацией, волонтер получил плацебо, а не вакцину. Косвенным доказательством того, что его смерть не связана с побочками от вакцины, служит продолжение испытаний – в случаях, когда смерть или болезнь приходится на побочки, исследование обычно прекращают.